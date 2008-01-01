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2020 год обещает быть рекордным по ураганам в Атлантике

ИА "Метеоновости" / 10:19 Воскресенье, 24 мая



Согласно прогнозам Центра прогнозирования климата NOAA, подразделения Национальной метеорологической службы, сезон атлантических ураганов 2020 года ожидается более напряженным чем обычно. Прогноз предсказывает 60% вероятность сверх нормального сезона, 30% вероятность почти нормального сезона и только 10% вероятность ниже нормального сезона.



Сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября. Прогнозирует число получающих персональные имена штормов от 13 до 19, из которых от 6 до 10 могут стать ураганами с ветром 119 км/ч (74 мили в час) или выше, включая от 3 до 6 крупных ураганов (категория 3, 4 или 5 с ветром 178 км/ч (111 миль в час) или выше).



Маловероятно, что произойдет явление Эль-Ниньо, которое обычно подавляет ураганную активность.



Кроме того, более теплые, чем в среднем, температуры поверхности моря в тропическом Атлантическом океане и Карибском море в сочетании с уменьшенным вертикальным сдвигом ветра, более слабыми тропическими атлантическими пассатами и усиленным западноафриканским Муссоном увеличивают вероятность возникновения сверх нормального количества числа ураганов в Атлантике. / meteonovosti.ru /



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