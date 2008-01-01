

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Крайнем Севере летние дни скоротечны

ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 24 мая



Весне, стремительно ворвавшейся на север Красноярского края, сопутствовал самый ранний за всю историю наблюдений ледоход. Никогда Енисей не освобождался ото льда в столь ранние сроки. На юге Таймыра, в Дудинке, воды этой могучей реки были чисты уже 16 мая. Если обратится к статистике, тосамый ранний ледоход ранее здесь отмечался 21 мая 1997 года, а самый поздний 16 июня 1996 года. В прошедшем 2019 году кромка льда была так же еще в 1 100 км от этого населенного пункта.



Местные жители знают, что сразу после прохождения ледохода в этих краях наступает скоротечное лето. Природа оживает и все вокруг преображается буквально за день-два. Прекращаются ветра и дожди, температура воздуха повышается до 20-градусных отметок.



2020 год не стал исключением и вслед за ледоходом на Крайний Север пришли аномально теплые дни. Температура воздуха постоянно повышается до рекордно высоких отметок.Так в заполярной Игарке с 13 мая метеорологическая летопись переписана уже пятый раз. Не стал исключением и прошедший день,23 мая, когда температура достигла здесь значений в 25,8 градусов, оставив позади 2002 год с экстремумом в 18,2 градуса. В Туруханске, начиная с 13 мая нынешнего года 23 мая стало шестым по счету днем, когда температура воздуха достигла максимума своих значений за весь период наблюдений: воздух здесь разогрелся до 26, 6 оставив позади 2002 год с 23,7 градусами.



Не остановившись на достигнутом, волна тепла продолжила свой путь и в более северные земли полуострова Таймыр: 23 мая в Хатанге новый рекорд выше предыдущего, установленного в 2011 году почти на 14 единиц, воздух здесь разогрелся до 23,9 .



На мысе Стерлигова и острове Диксон так экстремально тепло не было с середины прошлого столетия. На Диксоне 8,8 против 8,7 градусов 1941 года, на мысе Стерлигова 6,3 градуса, что на 3,5 градуса теплее, чем в 1964 году.



Но летнее тепло на Севере мимолетно. 10 жарких дней уже с воскресенья, 24 мая, уйдут в историю. Новая неделя начнется с волны похолодания в Заполярье. Холодный фронт, подгоняемый арктическими ветрами, резко понизит суточную температуру воздуха на 10-15 градусов. На юг Таймыра колючий северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с принесет дожди и мокрый снег. Непогода вновь возьмет реванш, вернув территории Крайнего Севера в рамки климатических значений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



