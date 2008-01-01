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Новости погоды


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Снег в Северном полушарии можно достоверно оценить


ИА "Метеоновости" / 10:30 Воскресенье, 24 мая

  Впервые исследователи снега из Финского метеорологического института в сотрудничестве с Канадской службой по вопросам окружающей среды и изменения климата достоверно оценили количество и тенденцию сезонного снегонакопления в Северном полушарии в период с 1980 по 2018 год.

Согласно исследованию снежная масса осталась прежней в Евразии, но значительно уменьшилась в Северной Америке, в то время как площадь снежного покрова уменьшилась одновременно в обоих континентальных регионах. Неопределенность в оценке количества выпавшего снега снизилась с 33% до 7,4%.

Площадь снежного покрова и его изменения влияют на климатическую систему (включая углеродный цикл) и ресурсы пресной воды. Повышенная достоверность оценок снежного покрова имеет решающее значение для повышения качества прогнозов погоды и предоставления более точной информации о рисках наводнений. Исследователи обнаружили, что за последние 40 лет в Северном полушарии наблюдалось незначительное снижение снежной массы, если посмотреть на ежегодное максимальное количество снега на рубеже февраля-марта. Однако за тот же период площадь снежного покрова значительно уменьшилась, особенно в конце весны. Изменение площади снежного покрова заметно как на всем Северном полушарии, так и в Арктике. В северных районах, где зимой осадки обычно превращаются в снег, снежная масса остается прежней или даже увеличивается. В южных районах, где зимой осадки выпадают в виде воды, а не снега, уменьшилась как площадь снежного покрова, так и его масса.

В течение зимы 2020 года площадь снежного покрова была значительно ниже средней, особенно в Европе. В Европе линия снежного покрова проходит в сотнях, а в некоторых местах даже в тысячах километров к северу от нормы. С другой стороны, в самых северных частях Европы и Евразии выпало значительно больше снега, чем в среднем по стране.

В Северной Америке количество снега также было выше, чем в среднем в северных широтах. / meteonovosti.ru /
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