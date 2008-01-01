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Новости погоды


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Черноморье и Кубань вновь ждет непогода


ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 24 мая

  Субботняя ночь уходящей недели преподнесла жителям предгорной части Кубани и Адыгее неожиданный зимний сюрприз в виде мокрого снега, грозы и сильного ветра. Ненастье было спровоцировано холодным атмосферным фронтом, пришедшим в регион с арктическим воздухом, который уже больше недели господствует в умеренных широтах. Такие резкие вторжения холодных воздушных масс весьма редки для третьей декады мая и объясняются они все тем же не типичным для данного сезона меридиональным переносом .

Аномальная погода вызвала ряд технологических нарушений в распределительной сети горных поселков, за счет обледенения и налипания снега на проводах воздушных линий электропередач.

В столице Краснодарского края за 22 и 23 мая выпало 48 мм осадков, что составило более 70% от месячной нормы. Всего же май в Краснодаре уже выпало 103% от нормы.

Воскресенье, 24 мая, принесет жителям региона небольшую передышку от облачных полей и ливневых осадков, и среднесуточная температура воздуха будет соответствовать норме, около 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19:+24 градусов. Промежуточный гребень высокого давления подарит солнечный и безветренный день.

В понедельник, 25 мая Кубань и Адыгея вновь окажутся между двумя системами атмосферных фронтов южных и умеренных широт . Ветер усилится до в порывах 13-18 м/с и в дневные часы температура воздуха прогнозируется не выше +14:+19 градусов. Дожди и грозы будут сопровождать непогоду на протяжении всех суток.

Во вторник, 26 мая, дожди ослабеют. Воздушные потоки на высотах развернутся на южные и благодаря этому курорты Черноморского побережья и Краснодарского края с середины недели начнут возвращаться в долгожданное тепло, когда в ночные часы температура воздуха не будет опускаться ниже +13:+18 градусов, а днем солнце начнет припекать до +24:+29 градусов. / meteonovosti.ru /
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