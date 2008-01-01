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Санкт-Петербург вступает в солнечное лето
ИА "Метеоновости" / 12:13 Воскресенье, 24 мая
В Санкт-Петербурге практически всю вторую декаду месяца среднесуточные температуры отставали от нормы в среднем на 5 единиц. Самой холодной оказалась ночь на 14 мая, когда температура опустилась до +1,6 градусов. А самые холодные сутки пришлись на 21 мая, когда при прохождении холодного фронта дневная температура не превысила 7,8 градусов.
Минувшая ночь с субботы на воскресенье оказалась самой теплой за последние 20 дней. Минимальная температура воздуха смогла удержаться на отметке +8,3 градусов.
Воскресный день, 24 мая, продолжает баловать петербуржцев ясным и солнечным днем (09-00 часам местного времени воздух здесь уже прогрелся до +13 градусов). Благодаря теплым воздушным потокам с Западной Европы на территории. Ленинградской области распространился приземный гребень повышенного атмосферного давления.
Всю предстоящую рабочую неделю в северной столице и области прогнозируется сухая, малооблачная погода, скорость ветра не будет превышать 2-5 м/с, а температура воздуха будет весьма благоприятна: в ночные часы +8:+10 градусов, днем +16:+18 градусов, местами за счет дневного прогрева до +20.
Такие перемены погоды должны украсить не только городские улицы зеленью и цветением, но и приподнять градус настроения жителей и задать вектор хорошего настроения на долгожданное лето! / meteonovosti.ru /
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