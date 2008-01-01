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Арктика добралась до Балкан, а Сахара заглянула на Пиренеи

ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 24 мая



Над Европой господствует ярко выраженная меридиональность синоптических процессов. Это приводит к нарушению температурного режима в Европе.



В теплом секторе одного высотного циклона, что кружит над Северным морем, раскаленный воздух Сахары охватил Пиренейский полуостров. В Португалии и Испании удерживается рекордно высокая температура воздуха. В Севильи установлен новый рекорд температуры, 37,4 градуса. Прежний рекорд в 373 градуса был в 1953 году.



А на Балканы, в тылу высотного циклона с Карского моря, вторгся холодный воздух Арктики. В Софии минимальная температура воздуха понизилась до 23 градуса, что стало новым рекордом. Прежний минимум для 23 мая в 6,0 градуса остался за 1981 годом. До 2 градусов понижалась температура и в Румынии ( Бая-Маре), чего не наблюдалось почти 100 лет. / meteonovosti.ru /



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