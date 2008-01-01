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Циклон с Каспия испортил погоду на Ураза-Байрам

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 24 мая



24 мая 2020 года мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-байрам, знаменующий завершение поста, который длится в течение всего священного месяца Рамадан.



В этот день принято приглашать в гости соседей, родственников и друзей, совершать ответные гостевые визиты. Но погодная канцелярия не зря находится на небесах: в период режима самоизоляции в России такое широкое празднование было бы весьма неоправданно. И погода сделала все, чтобы избежать соблазнов, на территории Чувашии, Татарстана, республики Марий Эл и Башкортостан с непогодой пришел Каспийский циклон.



Центр циклона расположился в Казани. Порывистый юго-западный ветер принес осадки и пополнил копилку влаги на 2мм. Отметим, что за май, здесь уже выпало 103% от месячной нормы. В понедельник, 25 мая, циклон с атмосферными фронтами сместится на северо-восток и дожди уже маловероятны. В ночные часы понедельника температура опустится до +7:+9 градусов, а в последующие дни недели,до четверга включительно, ночные значения будут постепенно повышаться на 1-2 единицы и к 27 мая достигнут +14 градусов.В дневные же часы до конца рабочей недели вполне майские температуры будут стабильно радовать горожан значениями +15..+20. / meteonovosti.ru /



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