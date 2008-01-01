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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:18 Понедельник, 25 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16..18, по области 13..18 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 755 мм рт ст.



В столичном регионе начнется потепление, облачная и дождливая погода сменится на ясную и солнечную, температура будет около климатической нормы, в дневные часы воздух может прогреться до 19-20 градусов, кислородный режим останется комфортным, начнет расти атмосферное давление.



Для большинства людей, и особенно для метеозависимых, это благоприятные и не нагрузочные для организма погодные условия, поэтому, в условиях ограничения, следует заниматься лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, принимать воздушные ванны, все это можно делать на балконе или при открытых окнах.



Но даже при таких благоприятных погодных факторах, возможны развитие метеопатических реакций у лиц предрасположенных к сосудистым нарушениям, причиной может стать повышение атмосферного давления, а также высока вероятность развития различных аллергических осложнений - полинозы, аллергическая бронхиальная астма, кожные реакции при дерматозах и др. Следует соблюдать профилактические меры и принимать препараты назначенные врачом, при себе всегда иметь антигистаминные средства. / meteonovosti.ru /



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