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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:22 Понедельник, 25 мая

  До начала календарного лета остается ровно неделя и как же хочется, чтобы природа встретила его во всей своей красе. Хотелось бы, чтобы не было так душно и жарко, как в экстремальном 2005 году, когда воздух 25 мая прогрелся в Москве до значений +31,5, но и не было так холодно и зябко, как в позапрошлом веке, когда минимальная температура в 1899 году опустилась до -2,8 градусов. Не желательно, чтоб заливали дожди, ,как в 1990 году, когда в этот день на столицу обрушился ливень, и выпало почти 30% от месячной нормы осадков, чтобы и перепады давление не портили самочувствия людей, как это произошло в 1974, когда столбик атмосферного давления опустился до значений 729 мм рт.ст или когда в 1992 году он напротив поднялся до 760 мм рт ст.

Довольно приятен в этом отношении монитор погоды прошлого 2019 года, тогда среднесуточная температура воздуха превысила норму для этого дня всего лишь на 1,1 градуса и составила 15,6 градусов, а максимально температура воздуха днем повысилась до 18,9 градусов. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Сакраменто

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