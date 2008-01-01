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Новости погоды


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В Крыму пока не жарко


ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 25 мая

  В конце прошедшей недели волна арктического воздуха с акватории Баренцева моря докатилась до черноморского побережья. После прохождения холодного фронта через Крымский полуостров температура резко понизилась. Погода стала прохладной, а ночи в некоторых районах - холодными. 24 мая в Симферополе была отмечена самая низкая температура с начала месяца (+5,1), на перевале Ай-Петри подморозило до -1,7. Сильных осадков фронт не принес, дожди до умеренных прошли лишь в отдельных районах. В связи с этим на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Может быть, заключительная неделя мая вернет Крым в лето? На жару рассчитывать пока не приходится. По прогнозам, на рабочей неделе ожидается облачная с прояснениями погода, преобладающая температура ночью +5..+10, днем +17..+22. Возможны кратковременные дожди, во второй половине недели местами с грозами. Открывать купальный сезон тоже еще рановато, хотя вода понемногу прогревается: на западном и южном побережье Крыма её температура составляет в среднем 15-16 градусов, на восточном - около 17. / meteonovosti.ru /
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