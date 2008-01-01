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Новости погоды


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Погода в Москве делает шаги в лето


ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 25 мая

  В прошедшие выходные дни погода в Москве и области напоминала осень: плотная облачность, дожди и температура воздуха на 6-8 градусов ниже нормы. На новой неделе жителей столицы чаще станет радовать солнце, дожди еще возможны, но уже теплые, почти летние!

В начале недели Москва и область окажутся в перемычке высокого атмосферного давления. Днем могут собраться небольшие кратковременные дожди, днем за счет солнца температура воздуха повысится в Москве до 17-19 градусов.

В среду, 27 мая, погоду будет определять циклон с центром над Казанью. Небо вновь станет более облачным, и будет накрапывать небольшой дождь. Ночью в Москве около 9 градусов, днем при почти сплошной облачности температура воздуха не превысит 15 градусов. Средняя суточная температура останется еще на 3-4 градуса ниже нормы.

В четверг, 28 мая, пасмурный циклон потеряет власть в столичном регионе. Днем солнце приложит все усилия, чтобы температура воздуха повысилась до 20 градусов.

В пятницу, 29 мая новый циклон с юга затянет небо облаками, увеличится вероятность дождя. Но это будут уже теплые майские дожди.

Ночью в столичном регионе 8..13 тепла, днем до 20!

Погода вернется в конец мая, чтобы дальше сделать шаг в сторону лета. / meteonovosti.ru /
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