

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве делает шаги в лето

ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 25 мая



погода в Москве и области напоминала осень: плотная облачность, дожди и температура воздуха на 6-8 градусов ниже нормы. На новой неделе жителей столицы чаще станет радовать солнце, дожди еще возможны, но уже теплые, почти летние!



В начале недели Москва и область окажутся в перемычке высокого атмосферного давления. Днем могут собраться небольшие кратковременные дожди, днем за счет солнца температура воздуха повысится в Москве до 17-19 градусов.



В среду, 27 мая, погоду будет определять циклон с центром над Казанью. Небо вновь станет более облачным, и будет накрапывать небольшой дождь. Ночью в Москве около 9 градусов, днем при почти сплошной облачности температура воздуха не превысит 15 градусов. Средняя суточная температура останется еще на 3-4 градуса ниже нормы.



В четверг, 28 мая, пасмурный циклон потеряет власть в столичном регионе. Днем солнце приложит все усилия, чтобы температура воздуха повысилась до 20 градусов.



В пятницу, 29 мая новый циклон с юга затянет небо облаками, увеличится вероятность дождя. Но это будут уже теплые майские дожди.



Ночью в столичном регионе 8..13 тепла, днем до 20!



Погода вернется в конец мая, чтобы дальше сделать шаг в сторону лета. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



