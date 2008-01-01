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Новости погоды


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В Якутии жарче, чем в Краснодарском крае


ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 25 мая

  Весна заканчивается, лета ждать уже недолго, хотя погода в большинстве районов Европейской территории России довольно прохладная. Температурные показатели больше соответствуют второй декаде апреля. Зато на Азиатской территории небывалое тепло. По-прежнему фиксируются температурные рекорды в Сибири, где более месяца держится аномально высокая температура. 24 мая теплый воздух добрался и до Якутии. В Республике Саха аномалия температуры доходит до 10 градусов. И снова - температурные рекорды. В Тикси термометры показали 11,5 градуса. Остался позади рекорд 2000 года (11,2 градуса). В Оленеке 28,4 градуса. Такой жары здесь давно не было. А предыдущий рекорд, 22,3 градуса, остался в 2011 году. Жарко, 29 градусов, было в Шелагонцах. До 29,2 градуса прогрелся воздух в Мирном. А в Чумпуруке целых 30,3 градуса. Уже который день большая часть территории Якукии "греется" в теплом секторе циклона. И такая погода задержится здесь еще на несколько дней.

По-другому дело обстоит на юге ЕТР. Здесь гораздо холоднее, чем обычно бывает. И тоже рекорды, на этот раз минимальной температуры. В Краснодаре под утро 24 мая воздух остыл до 5,8 градуса. Позади остался рекорд 1947 года, когда было 7,1 градуса. В Сочи 7.8, а в Туапсе 8,5 градуса. Погоду в регионе определяет обширный антициклон. И если днем при ясном небе довольно тепло, то ночью воздух очень быстро остывает. / meteonovosti.ru /
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