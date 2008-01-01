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Сильные дожди в Нижнем Новгороде

ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 25 мая



В воскресенье центр циклона, который смещался по востоку Центрального района, завис над Нижегородской областью. Только за день на город выпало 17 мм осадков, а в целом за сутки выпало 22 мм, почти половина месячной нормы. В итоге прежний дефицит осадков был ликвидирован.



В ближайшие дни значительное количество осадков ожидается в среду, с подходом нового южного циклона. Но дневного тепла он не принесет, средняя суточная температура останется ниже на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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