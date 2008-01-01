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Новости погоды
На юге Дальнего Востока пожароопасность будет нарастать
ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 25 мая
Южный циклон и его атмосферные фронты принесли непогоду в Приморье, на Сахалин и в Амурскую область. 24 и ночью 25 мая сильные дожди прошли в Приморском крае, выпало до 21 мм осадков. На Сахалине осадков было меньше, до 16 мм. Больше всего досталось Амурской области. Ночью 25 мая здесь начались грозовые дожди. За неполные 6 часов выпало до 45 мм небесной влаги. Дожди и грозы в сопровождении порывистого ветра не прекратятся в Амурской области до конца дня 25 мая. А уже 26 мая ситуация начнет меняться. Большая часть осадков досталась южным районам Амурской области. А на севере осадков было немного. В ближайшие дни атмосферное давление начнет расти, облаков станет меньше, осадки и вовсе прекратятся. Температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов. Уровень пожароопасности повысится, в отдельных районах до 5 (максимального) класса. / meteonovosti.ru /
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