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Омская область: из лета в осень

ИА "Метеоновости" / 13:21 Понедельник, 25 мая



Весна в России не перестает преподносить сюрпризы. В средней полосе России рекордно теплым был март, а в Сибири отличился май.



Рекорды максимальной температуры отмечают в Сибири каждый день, температура воздуха превышает привычные показатели на 10 и более градусов. И если в северных районах рекорды не впечатляют, то в центральных и южных районах то и дело напрашиваются сравнения с популярными курортами. Избежать их трудно.



Погодные условия в южных районах Западной Сибири определяет обширный антициклон, с южными потоками в регион поступает горячий воздух из Казахстана (где также небывалая жара). В Омской области неделя началась с жаркой погоды. Воздух прогревался до 29..34 градусов, в отдельных районах прошли кратковременные дожди, прогремели грозы. В середине недели атмосферное давление понизится - Урал и южные районы Западной Сибири окажутся в активном циклоне. 26 мая местами прошумят кратковременные дожди с грозами, возможен град. Температура воздуха понизится до 22..27 градусов, вечером станет еще прохладнее. Из-за ветра покажется, что температура гораздо ниже.







Очередная волна холода накроет Омскую область 27 мая. Температура днем не выше 17..22 градусов. Осадков не ожидается. Похолодание будет связано с вторжением холодного арктического воздуха. / meteonovosti.ru /



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