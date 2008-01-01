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Новости погоды


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Активный циклон приближается к Южному Уралу


ИА "Метеоновости" / 14:51 Понедельник, 25 мая

  Небольшой, но очень активный циклонический вихрь, 24 мая обеспечивший обильными дождями Центральный район, постепенно набирает силу и движется в восточном направлении. В вечерние часы 25 мая и ночью 26 мая циклон и его атмосферные фронты будут определять погодные условия на Южном Урале.

Сильные и очень сильные, местами ливневые дожди, грозы, крупный град и ветер в порывах до 20-25 м/с ожидаются в Пермском крае. На остальной территории Уральского федерального округа непогода будет бушевать до конца дня 26 мая. В Свердловской области порывы ветра достигнут 23-28 м/с, в Курганской и Челябинской областях ветер еще сильнее, 25-30м/с. Температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /
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