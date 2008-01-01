Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:19 Вторник, 26 мая

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 45%.

Неустойчивые погодные условия, влияние длительного стрессового фактора и нервное истощение оказывают на организм негативное влияние и снижают защитные, приспособительные и иммунные механизмы организма, провоцируют обострения хронических недугов. Профилактические и лечебные мероприятия включают прием медикаментов рекомендованных врачом, кроме того, помогут общеукрепляющие природные средства: природные растительные препараты - отвар рябины или шиповника, отвар из смеси аптечных трав ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек, зеленый чай. Утренняя гимнастика или же закаливающие процедуры (воздушные ванны на свежем воздухе, балконе или при открытых окнах). Для лиц страдающих аллергией (цветение растений), аллергической бронхиальной астмой, дерматозами в этот период также приходится не легко, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, иметь при себе антигистаминные средства. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+9
Вт.
26 мая
+17
Ср.
27 мая
+12
Чт.
28 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Гая		 -9
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100