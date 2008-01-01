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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Вторник, 26 мая



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 45%.



Неустойчивые погодные условия, влияние длительного стрессового фактора и нервное истощение оказывают на организм негативное влияние и снижают защитные, приспособительные и иммунные механизмы организма, провоцируют обострения хронических недугов. Профилактические и лечебные мероприятия включают прием медикаментов рекомендованных врачом, кроме того, помогут общеукрепляющие природные средства: природные растительные препараты - отвар рябины или шиповника, отвар из смеси аптечных трав ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек, зеленый чай. Утренняя гимнастика или же закаливающие процедуры (воздушные ванны на свежем воздухе, балконе или при открытых окнах). Для лиц страдающих аллергией (цветение растений), аллергической бронхиальной астмой, дерматозами в этот период также приходится не легко, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, иметь при себе антигистаминные средства. / meteonovosti.ru /



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