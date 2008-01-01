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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:21 Вторник, 26 мая



Погода в Москве и области налаживается, температура воздуха повышается, но до климатической нормы по-прежнему не дотягивает, уже градуса на 2. Погода очень редко соответствует календарю. Но аномалии температуры более 7 градусов случаются не каждый месяц.



В мае случались и заморозки, и летнее тепло заглядывало. Так, в далеком 1891 году 26 мая воздух прогрелся до 31,1 градуса. А в 1910 под утро 26 мая подморозило до -1,2 градуса. Сильными осадками запомнился этот день в 1906 году, когда выпало 14,5 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 4 градуса. Ночью термометры показали 14,3, днем воздух прогрелся до 23,6 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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