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Новости погоды


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На Волгу зачастили каспийские циклоны


ИА "Метеоновости" / 09:19 Вторник, 26 мая

  В прошедшие дни активный каспийский циклон прошелся по Поволжью дождями различной интенсивности. За исключением Оренбуржья, погода в большинстве районов Приволжского федерального округа оставалась прохладной или холодной, а дожди в отдельных районах были сильными.

Так, в Пензе 24 мая выпало 33 мм осадков - около 80 % месячной нормы. Можно отметить, что этому городу в мае потрясающе везет на небесную влагу. За двое суток 9 и 10 мая на Пензу вылилось 64 мм осадков (64 литра воды на квадратный метр поверхности почвы). А сумма с начала месяца достигла 126 мм, то есть трех месячных норм!

Очередной каспийский циклон выйдет на Приволжье во вторник, 26 мая, с территории Казахстана. 26-27 мая в округе ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. Восточный ветер усилится в порывах до 17-22 м/с. Во второй половине недели погода станет очень теплой, температура днем повысится до +22..+27, в Оренбургской области до +30. / meteonovosti.ru /
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