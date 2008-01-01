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Новости погоды


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Экстремальная жара в Средиземноморье спала


ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 26 мая

  Период рекордно жаркой погоды в Средиземноморье закончился. Холодная высотная ложбина через Беларусь приникла далеко на юг. И экстремально жаркой погоде, которая отмечалась в странах восточного Средиземноморья в конце прошлой недели, пришел конец.

В Израиле к началу новой недели 30 градусная жара сохранилась только на юге Израиля, в Эйлате было 32 градуса. На Кипре и на большей территории Турции температура воздуха понизилась почти на 10 градусов.

Изнуряющая жара покинула и Испанию, здесь стало более облачно, местами прошли дожди, прогремели грозы. В понедельник в Мадриде за 3 часа выпало 18 мм осадков, почти треть месячной нормы. В Португалии погода более солнечная и там вновь стало жарко, местами до 33 градусов. / meteonovosti.ru /
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