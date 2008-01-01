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Новости погоды


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Дожди заливают Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 10:12 Вторник, 26 мая

  Антициклоны, под натиском циклонических вихрей, теряют свои позиции на Дальнем Востоке. В понедельник лишь в Бурятии и Забайкальском крае, сохранялось влияние гребня монгольского антициклона, и на Чукотке погоду без осадков определял арктический антициклон. Остальная территория Дальневосточного округа находилась под влиянием циклонов.

Сразу пара вихрей кружили над Якутией, в Республике осадки прошли в основном в северной половине и их суммарное количество не превысило 6 мм, а вот в соседней Магаданской области дожди были сильными, до 16 мм. Еще один циклон перемещался вдоль Курильской гряды и проявил себя в основном сильными ветрами на островах и в Камчатском крае. Но самый активный вихрь подчинил своему влиянию южные районы округа. В понедельник и в ночь на вторник сильные дожди он пролил в Хабаровском крае, выпало чуть больше 20 мм. Атмосферный фронт, связанный с циклоном протянулся через Сахалин, где оставил до 35 мм осадков.

Днем 26 мая циклоны не покинут территорию Дальнего Востока, в ближайшие дни сфера их влияния даже расширится. Ливневые дожди с грозами и усилением ветра пройдут в Бурятии. Сильные дожди охватят западную половину Якутии, а на арктическом побережье осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега и будут сопровождаться порывами ветра до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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