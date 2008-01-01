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Новости погоды


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В Сибири погода вернется в норму


ИА "Метеоновости" / 11:22 Вторник, 26 мая

  За минувшие 25 дней мая на всей территории Сибири сохранялась очень тёплая погода. Температура воздуха превысила норму на 4-8, а в Ханты-Мансийском автономном округе на 10 градусов. Но редкому по майским меркам теплу наступает конец. И в ближайшие дни температура воздуха вернется в русло климатической нормы, а в дальнейшем даже будет ниже ее.

Поток тепла прервет активный циклонический вихрь, который принес неблагоприятную погоду на Урал. Дальнейший его путь лежит в Сибирь. Сегодня в Омской области он проявит себя грозовыми дождями и усилением ветра более 20 м/с. А к середине недели в области ожидаются заморозки до -5 градусов. Через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край холодный атмосферный фронт будет проходить в ночь на среду и также будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, градом и усилением ветра до 27 м/с. После чего похолодает под утро до -3 градусов.

Не минует похолодание и южные районы Восточной Сибири. Ему также будут предшествовать сильные дожди с грозами и усилением ветра. К пятнице южные районы Сибири полностью будут находиться во власти холодного воздуха и температура от Омска ка до Иркутска будет ниже нормы на 1-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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