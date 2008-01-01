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Очередной циклон угрожает дождями Украине

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 26 мая



Нашим западным соседям с майской погодой не повезло. Мало того, что дни совсем на напоминают о последнем весеннем месяце, средняя температура минувших 25 дней отстает от нормы на 2 градуса, так еще и южные циклоны зачастили в бывшую союзную республику.



Во вторник на синоптических картах приземного анализа над западом акватории Чёрного моря прослеживается контрастный атмосферный фронт. На активном участке фронта формируется волновой циклон. Он будет углубляться и по ведущему потоку подниматься к северу.



Уже в среду циклон ухудшит погоду в Запорожье, а в четверг приблизится к столице Украины. Вся западная половина Украины окажется в ненастной зоне. Время от времени будут идти дожди, местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.



Температура воздуха до конца месяца останется ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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