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Новости погоды
Очередной циклон угрожает дождями Украине
ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 26 мая
Нашим западным соседям с майской погодой не повезло. Мало того, что дни совсем на напоминают о последнем весеннем месяце, средняя температура минувших 25 дней отстает от нормы на 2 градуса, так еще и южные циклоны зачастили в бывшую союзную республику.
Во вторник на синоптических картах приземного анализа над западом акватории Чёрного моря прослеживается контрастный атмосферный фронт. На активном участке фронта формируется волновой циклон. Он будет углубляться и по ведущему потоку подниматься к северу.
Уже в среду циклон ухудшит погоду в Запорожье, а в четверг приблизится к столице Украины. Вся западная половина Украины окажется в ненастной зоне. Время от времени будут идти дожди, местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.
Температура воздуха до конца месяца останется ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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