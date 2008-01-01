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Резкое похолодание ожидается на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 26 мая



Быстро смещающийся с запада на восток циклон пройдет в ночь с 26 на 27 мая по Сибири. Ливни, грозы , град и шквалистое усиление ветра, такие "подарки" приготовил этот циклонический вихрь.



Но ненастье не будет затяжным. 27 мая атмосферное давление начнет расти, ветер стихнет, осадки прекратятся. Обширный антициклон придет на смену циклоническому вихрю. Высотные потоки сменятся с западных на северные. Заток арктического воздуха, безоблачная погода существенно повлияют на температуру и ночью и днем.



27 мая на юге Западной Сибири, без существенных осадков, днем +13..+18градусов. В ночь с 27 на 28 мая ночная температура понизится до +2.. +7 градусов, , местами заморозки до -2 . Днем 28 мая за счет солнечного прогрева максимальная температура воздуха вновь повысится до +15..+20 градусов. Температура станет ниже климатической нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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