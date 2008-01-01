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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:01 Среда, 27 мая
Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием обширного циклона с юго-востока и его атмосферного фронта.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха поднимется до 16..18 градусов в столице и 14..19 - по области. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня около 55%. / meteonovosti.ru /
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