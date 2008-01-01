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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:14 Среда, 27 мая



За прошедшие дни мая температура воздуха уже на 1.3 градуса отстает от нормы, а поскольку бурного тепла до конца мая не ожидается, этот месяц войдет в историю наблюдений над погодой холодным. Тепло в столицу, по предварительным прогнозам, вернется лишь в последние майские дни. Сегодня среднесуточная температура ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. И все же, даже несмотря на такие холода, рекордно низкая температура останется в прошлых годах. Самая холодная ночь на 27 мая отмечалась в далеком 1894 году, когда под утро температура понизилась до 0.3 градусов, что стало суточным рекордом. Самым жарким этот день также отмечался в 2007 году. В нем в последние 5 дней мая ежедневно температура устанавливала рекорды суточного тепла, а 27 мая она повысилась до +31.1 градуса. Сильными дождями отметился этот день в 1924 году. На московскую землю вылилось 21.5 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм.



В прошлом году в этот день было умеренно тепло: ночью около 13 градусов, днем чуть выше +20. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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