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Сильная жара в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 27 мая



В тропосфере над Средней Азией располагается мощный субтропический гребень. Вследствие этого регион накрыла сильная жара. В Узбекистане, Туркмении, Казахстане воздух раскаляется днем до +33:+38, в некоторых районах столбики термометров перешагнули отметку +40. В прошедшие дни на периферии этой жары оказались и некоторые регионы России. Температура до +32:+35 отмечалась на востоке Оренбургской области, на Урале и в Западной Сибири.



Жаркая и очень жаркая погода сохранится в Средней Азии до окончания мая. Ожидается, что в первых числах июня под влиянием проходящего на восток циклона жара спадет почти на всей территории Казахстана. А в песчаных пустынях Туркмении и в начале лета прогнозируется +38:+43. Почти так же жарко будет и в Узбекистане. Впрочем, к сильному зною жителям Средней Азии не привыкать. Недаром в обиходе жару мы обозначаем одним словом - "Ташкент!". / meteonovosti.ru /



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