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Новости погоды
Расплата за экстремальное тепло
ИА "Метеоновости" / 10:29 Среда, 27 мая
На редкость жаркая погода, с аномалией средней за месяц температуры воздуха +4..+5 градусов на юге Сибири, закончилась ливнями с грозами и местами с градом, порывы ветра местами достигали 28м/с. Причиной ненастья стал активный циклон с центром над средним течением Енисея.
Холодный фронт этого атмосферного фронта сначала прошелся по югу Западной Сибири, а затем ненастье распространилось и на Красноярский край. На Кузбасе
26 мая прошли сильные дожди, в Мариинске выпало 33 мм осадков, штормовой ветер достигал в порывах 28м/с.
Штормовая погода повредила много домов, дороги пришлось расчищать от упавших веток и деревьев, погибли люди.
Далее на пути фронта оказалась Восточная Сибирь. Днем 26 мая в Красноярском крае еще было жарко, а в ночь на 27 мая центральные районы оказались во власти штормового фронта. В Красноярске за день 26 и ночь 27 мая выпало 44 мм осадков, что в составляет месячную норму.
К утру 27 мая в регион началось вторжение арктического воздуха, дожди пошли на убыль, температура воздуха понизилась почти на 10 градусов. В последующие сутки дождей станет меньше, погода станет холодной, ночью в центральных районах 0..+5, местами до -5 градусов. Днем температура воздуха не превысит 10..15 градусов.
Поздние заморозки могут повредить сельскохозяйственным культурам. / meteonovosti.ru /
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