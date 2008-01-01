|
|
|
Новости погоды
Пришла пора туманов
ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 27 мая
Холодная погода в центре России не располагала к образованию туманов. Но стоило только теплому и влажному воздуху "обжиться", как стали формироваться условия для туманов.
В ночь на 27 мая часть Черноземья оказались в малоградиентном поле атмосферного давления. Ветер стих, и стали формироваться туманы. В Курской и Воронежской области видимость в тумане уменьшалась до 500 метров.
В четверг 28 мая, с распространением гребня антициклона с запада, зона туманов будет расширяться, и утренние туманы возможны в западных областях Центрального района. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.