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Пришла пора туманов

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 27 мая



Холодная погода в центре России не располагала к образованию туманов. Но стоило только теплому и влажному воздуху "обжиться", как стали формироваться условия для туманов.



В ночь на 27 мая часть Черноземья оказались в малоградиентном поле атмосферного давления. Ветер стих, и стали формироваться туманы. В Курской и Воронежской области видимость в тумане уменьшалась до 500 метров.



В четверг 28 мая, с распространением гребня антициклона с запада, зона туманов будет расширяться, и утренние туманы возможны в западных областях Центрального района. / meteonovosti.ru /



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