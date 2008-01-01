Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
27 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Пришла пора туманов


ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 27 мая

  Холодная погода в центре России не располагала к образованию туманов. Но стоило только теплому и влажному воздуху "обжиться", как стали формироваться условия для туманов.

В ночь на 27 мая часть Черноземья оказались в малоградиентном поле атмосферного давления. Ветер стих, и стали формироваться туманы. В Курской и Воронежской области видимость в тумане уменьшалась до 500 метров.

В четверг 28 мая, с распространением гребня антициклона с запада, зона туманов будет расширяться, и утренние туманы возможны в западных областях Центрального района. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Ср.
27 мая
+18
Чт.
28 мая
+20
Пт.
29 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Навабшах		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100