Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
27 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Новосибирской области жара сменится заморозками


ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 27 мая

  Погодные условия на юге Западной Сибири быстро меняются. На смену активному циклону, успевшему заметно испортить погоду как на Урале, так и в южных районах Сибири, спешит антициклон. 26 и ночью 27 мая сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра наблюдались в Кемеровской области, в Хакасии, в Красноярском крае. В Новосибирской области осадков было немного, зато ветер в порывах усиливался до 22-24 м/с. И сохранялась очень жаркая погода. Температура воздуха в Новосибирске 26 мая составила 33,5 градуса. Состоялся температурный рекорд. Ранее, в 1980 году, в городе тоже было жарко, 32,9 градуса.

27 мая температура воздуха понизится, жары уже не будет. Облаков и осадков станет меньше. А 28 и 29 мая в Новосибирской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Заморозки в конце мая несут угрозу посевам и цветущим деревьям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Ср.
27 мая
+18
Чт.
28 мая
+20
Пт.
29 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Навабшах		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100