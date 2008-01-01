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В Новосибирской области жара сменится заморозками

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 27 мая



Погодные условия на юге Западной Сибири быстро меняются. На смену активному циклону, успевшему заметно испортить погоду как на Урале, так и в южных районах Сибири, спешит антициклон. 26 и ночью 27 мая сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра наблюдались в Кемеровской области, в Хакасии, в Красноярском крае. В Новосибирской области осадков было немного, зато ветер в порывах усиливался до 22-24 м/с. И сохранялась очень жаркая погода. Температура воздуха в Новосибирске 26 мая составила 33,5 градуса. Состоялся температурный рекорд. Ранее, в 1980 году, в городе тоже было жарко, 32,9 градуса.



27 мая температура воздуха понизится, жары уже не будет. Облаков и осадков станет меньше. А 28 и 29 мая в Новосибирской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Заморозки в конце мая несут угрозу посевам и цветущим деревьям. / meteonovosti.ru /



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