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Сильные дожди приближаются к Якутии

ИА "Метеоновости" / 11:57 Среда, 27 мая



Зона небывалого тепла постепенно смещается. Если раньше это были северные и центральные районы Сибири, то сейчас основные рекорды температуры фиксируются в Якутии. Температура воздуха здесь на 6-8 градусов превышает привычные значения. Республика Саха "греется" в теплом секторе циклона, центр которого находится над Эвенкией. И снова рекорды. Даже на европейском юге прохладнее. В Якутске 26 мая воздух прогрелся до 30,3 градуса. Ранее, в 1984 году, было лишь 26,7 тепла. В Вилюйске 30,4. Предыдущий рекорд, 26,1 градуса, остался в 1977 году. В списке рекордсменов Исить (+29,5), Жиганск (+28,4) и Сеген-Кюель (+27,4). 27 мая теплая погода еще задержится, а 28 мая - начнет портиться. Скажется влияние атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизится, пройдут дожди, местами сильные. Ветер в порывах достигнет 16-21 м/с.



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