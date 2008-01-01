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Погодные сюрпризы в Москве в последние дни весны

ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 27 мая



В пятницу 29 мая погоду в столичном регионе будет определять южный циклон, центр которого окажется над Киевом. Кроме порции тепла он принесет обилие влаги. Влияние атмосферных фронтов этого вихря будет сохраняться в столичном регионе и в ночь на 30 мая. За этот период на город может выпасть 20-25 мм осадков (около половины месячной нормы!), и сутки 29 мая могут оказаться самыми дождливыми в текущем месяце.



Днем 30 мая столичный регион окажется в теплом секторе южного циклона. Дневная температура воздуха повысится до 23..25 градусов. Этот день может войти в число трех, самых теплых майских дней. ( 3 мая в Москве было +24,8 градуса, 12 мая 25,2 градуса).



Средняя суточная температура воздуха, за счет очень теплой ночи, приблизится к 19 градусам, что соответствует июльским значениям! / meteonovosti.ru /



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