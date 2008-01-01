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Жаркая погода и COVID-19

ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 27 мая



В Северном полушарии ожидается еще один рекордно теплый сезон. Эксперты в области здравоохранения и климата при поддержке Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)призывают к более активной подготовке мер по обеспечению безопасности людей в жаркую погоду с учетом риска распространения COVID-19.



Тепловые волны становятся все более частыми и интенсивными. В 2018 году уязвимые люди в возрасте старше 65 лет испытали рекордное количество тепловых волн - на 220 миллионов больше, чем в среднем за базовый период 1986-2005 годов, согласно заявлению ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году.



В июне и конце июля 2019 года в Европе наблюдались две значительные волны жары. Франция установила новый рекорд температуры воздуха в 46,0 градусов Цельсия 28 июня во время аномальной жары, охватившей юго-западную и Центральную Европу. Большая часть Центральной и Западной Европы подверглась воздействию в конце июля. В Нидерландах это событие было связано с 2 964 смертями, что почти на 400 смертей больше, чем в среднем за летнюю неделю. Во Франции в период с начала июня по середину сентября было зарегистрировано более 20 000 посещений отделений неотложной помощи и 5 700 посещений врачей на дому в связи с заболеваниями, связанными с жарой, согласно докладу ВМО.



Продолжающаяся пандемия усиливает риски для здоровья многих людей, включая также риски, связанные с жаркой погодой. Поэтому необходимо сейчас готовиться к жаркому лету.



Требуются принять меры по сокращению связанных с жарой заболеваний и смертности - такие, как уход из опасно жарких домов в более прохладные кондиционированные общественные места, посещение на дому для проверки уязвимых людей и получение срочной медицинской помощи при признаках теплового удара. В то время как условия окружающей среды, вероятно, играют ограниченную роль в пандемии COVID-19, COVID-19 усиливает риски жаркой погоды для многих групп людей. Из-за потери работы и длительного пребывания на дому люди, подверженные риску тепловых заболеваний,могут находиться в более неблагоприятных социально-экономических условиях.Страх перед обращением за медицинской помощью во время COVID-19 может задержать обращение за помощью по вопросам, не связанным с COVID-19, даже когда это крайне необходимо. Такое восприятие и поведение может привести к смерти уязвимых лиц.



В секторе здравоохранения медицинские работники и другие лица, оказывающие первую помощь, должны быть обучены тому, чтобы следить за потенциальными случаями теплового стресса, а также должны осознавать дополнительные тепловые риски, с которыми они сами могут столкнуться при ношении средств индивидуальной защиты и работе в жарких условиях. / meteonovosti.ru /



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