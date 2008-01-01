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Временный снежный покров образуется в Бурятии

ИА "Метеоновости" / 13:20 Среда, 27 мая



Стремительно меняются погодные условия в Забайкалье. Весна решила преподнести очередной сюрприз. Совсем недавно в Бурятии, да и в Забайкальском крае, было тепло. И ничто не предвещало сильных перемен погоды. Но циклоны и их атмосферные фронты внесут коррективы. Холодный атмосферный фронт циклона с центром над западом Якутии доберется до Бурятии.



27 мая, в Бурятии отмечаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град. А вечером ожидается очередное испытание - пыльная буря. 28 мая погоду испортит еще один атмосферный фронт. Температура воздух резко понизится, на 10 и более градусов, сильные дожди сменятся мокрым снегом. Мокрый снег будет налипать на провода и ветви деревьев, образуется временный снежный покров.



/ meteonovosti.ru /



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