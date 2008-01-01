

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Майский снег на Ямале

ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 27 мая



Снегом присыпало южные районы Ямало-Ненецкого округа. Снег в утренние часы 27 мая наблюдали в Тазовском районе. Снегопад был довольно сильным, из-за него даже возникли проблемы с транспортом. Местные жители снимали снегопад на фото и видео.



Майский снег в Ямало-Ненецком округе не является аномальным явлением и случается довольно часто. По прогнозам синоптиков, погода в Ямало-Ненецком округе постепенно станет налаживаться. Температура воздуха вновь повысится. 28 и 29 мая ожидаются дожди. Выпавший снег быстро растает.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



