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Новости погоды


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Майский снег на Ямале


ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 27 мая

  Снегом присыпало южные районы Ямало-Ненецкого округа. Снег в утренние часы 27 мая наблюдали в Тазовском районе. Снегопад был довольно сильным, из-за него даже возникли проблемы с транспортом. Местные жители снимали снегопад на фото и видео.

Майский снег в Ямало-Ненецком округе не является аномальным явлением и случается довольно часто. По прогнозам синоптиков, погода в Ямало-Ненецком округе постепенно станет налаживаться. Температура воздуха вновь повысится. 28 и 29 мая ожидаются дожди. Выпавший снег быстро растает.

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