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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:52 Четверг, 28 мая

  Предстоящим днём погода в Московском регионе порадует своих жителей солнышком и теплом.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 28 мая на юго-восточной периферии антициклона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер южного направления 3-8 м/с.

По медицинской оценке и по влиянию на организм погода в столице будет комфортная. Метеопараметры близки к климатическим показателям - уменьшится влажность, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в норме. Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными для организма и редко провоцируют симптомы обострения хронических заболеваний.

Однако, по-прежнему стоит быть осторожными и не пренебрегать профилактическими и защитными мерами людям с аллергической настороженностью, лекарства первой помощи, особенно антигистаминные средства, всегда должны быть под рукой.

Геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /
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Норт-Лас-Вегас		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гранд-Прейри

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