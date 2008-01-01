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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:52 Четверг, 28 мая
Предстоящим днём погода в Московском регионе порадует своих жителей солнышком и теплом.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 28 мая на юго-восточной периферии антициклона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер южного направления 3-8 м/с.
По медицинской оценке и по влиянию на организм погода в столице будет комфортная. Метеопараметры близки к климатическим показателям - уменьшится влажность, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в норме. Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными для организма и редко провоцируют симптомы обострения хронических заболеваний.
Однако, по-прежнему стоит быть осторожными и не пренебрегать профилактическими и защитными мерами людям с аллергической настороженностью, лекарства первой помощи, особенно антигистаминные средства, всегда должны быть под рукой.
Геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /
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