

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:20 Четверг, 28 мая



В столице и области наконец-то потеплеет. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха соответствует привычным значениям. Но такое в истории метеонаблюдений случается не часто. Случаются как заморозки, так и летняя жара. 28 мая 1940 года воздух под утро остыл до -0,8 градуса. А в 2007 году прогрелся до 33,2 градуса. И это значение стало не только рекордом дня, но и всего месяца. Сильными осадками запомнился этот день в 1998 году, когда выпало 32,7 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 7 градусов. Ночью термометры показали 15,9, днем воздух прогрелся до 28,4 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



