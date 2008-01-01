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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:20 Четверг, 28 мая

  В столице и области наконец-то потеплеет. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха соответствует привычным значениям. Но такое в истории метеонаблюдений случается не часто. Случаются как заморозки, так и летняя жара. 28 мая 1940 года воздух под утро остыл до -0,8 градуса. А в 2007 году прогрелся до 33,2 градуса. И это значение стало не только рекордом дня, но и всего месяца. Сильными осадками запомнился этот день в 1998 году, когда выпало 32,7 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 7 градусов. Ночью термометры показали 15,9, днем воздух прогрелся до 28,4 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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28 мая
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Джейкобабад		 -6
Икалуит

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комфортное место: Саривон

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