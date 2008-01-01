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Южный циклон готов к рекордам!

ИА "Метеоновости" / 10:05 Четверг, 28 мая



циклон со сложной системой атмосферных фронтов, которые в пятницу прольются сильными дождями в столичной области.



В циклоне циркулируют воздушные массы с разными температурными показателями. В теплом секторе поступает воздух с Ирана, а в тыл ему проникает, хотя и трансформированный, арктический воздух. В зоне фронтов принимаются ливневые дожди. Первую порцию осадков циклон вылил на Крым. Затем циклон станет подниматься на север, и 29 мая опасно приблизится к столичной области. Ливневую "агрессию" может сдержать лишь гребень антициклона, оставляя центр циклона над югом Беларуси.



Но это не помешает сильным дождям пролиться в Черноземье и захватить столичный регион. Дождь обещает начаться во второй половине ночи в пятницу продлиться до утра субботы.



29 мая на Москву местами может выпасть более 30 мм осадков, и таким образом падет суточный рекорд осадков, который пока принадлежит 2015 году и составляет для ВДНХ 26,1 мм.



Несомненно, что этот день окажется самым "рекордным " на дожди в этом году! / meteonovosti.ru /



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