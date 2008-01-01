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Новости погоды


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В конце недели в Приволжье ожидается очередной "каспиец"


ИА "Метеоновости" / 10:10 Четверг, 28 мая

  Днем 28 мая уходящий на Ямало-Ненецкий автономный округ циклон еще принесет кратковременные дожди в отдельные районы Приволжского федерального округа, но по большому счету его роль уже сыграна.

В пятницу, 29 мая, антициклон с запада будет диктовать в Приволжье свои порядки - преимущественно солнечная и вполне комфортная погода придется по душе жителям региона, ночью +10..+15, днем +19..+22, в Оренбуржье и Саратовской области до +26. Вероятность кратковременных небольших дождей сохранится в Нижегородской и Кировской областях.

В выходные дни погодные интриги начнет плести очередной циклон каспийского происхождения. С 31 мая на 1 июня местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные, с грозами и шквалами. Ни ночная, ни дневная температура на территории округа существенно не изменится, а в Оренбуржье сохранится область "почти жары" - днем воздух прогреется до +26..+29.

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