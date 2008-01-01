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В Крыму дожди, на южном побережье местами сильные

ИА "Метеоновости" / 11:53 Четверг, 28 мая



Циклон, уроженец южных широт, сильными дождями отметился в Одессе, где за ночь выпало 24мм осадков, и местами на южном побережье Крыма.



В Алуште и Ялте количество осадков не превысило 10 мм. Степной части полуострова досталось не более 5 мм, в Симферополе в ночь на четверг выпало всего 4 мм.



Но на этом период с дождями не закончится, в пятницу и субботу, когда подойдет очередная серия фронтов, вновь прошумят дожди, наиболее сильные на побережье. Есть надежда, что и на иссушенной территорией степного Крыма прольются благодатные дожди.







Они пришлись бы, весьма кстати, так как воды в реках и водохранилищах недостаточно. / meteonovosti.ru /



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