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Новости погоды


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В Бурятии сохраняется штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 28 мая

  Атмосферный фронт с волнами циклона, центр которого сегодня располагается над Якутией, станет виновником ненастной погоды в Бурятии.

Волновой циклон обрушится дождями ливневого характера, в горах выпадет мокрый снег и установится временный снежный покров. Под собственной тяжестью могут сойти водоснежные массы. Ненастье будет сопровождаться штормовым ветром в порывах 19-24 м/с.

В пятницу подойдет очередной мини-циклон, а вместе с ним и зона осадков разной интенсивности и продолжительности, которые и будут сопровождаться порывистым ветром.

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