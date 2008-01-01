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В Бурятии сохраняется штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 28 мая



Атмосферный фронт с волнами циклона, центр которого сегодня располагается над Якутией, станет виновником ненастной погоды в Бурятии.



Волновой циклон обрушится дождями ливневого характера, в горах выпадет мокрый снег и установится временный снежный покров. Под собственной тяжестью могут сойти водоснежные массы. Ненастье будет сопровождаться штормовым ветром в порывах 19-24 м/с.



В пятницу подойдет очередной мини-циклон, а вместе с ним и зона осадков разной интенсивности и продолжительности, которые и будут сопровождаться порывистым ветром.



Только в выходные дни можно рассчитывать на улучшение погоды / meteonovosti.ru /



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