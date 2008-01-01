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Сильные ливни на Украине

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 28 мая



Южный циклон еще только с Крыма направился на север, а зона облачности, ливней и гроз достигла Харьковской области.



Только за ночь 28 мая в Днепропетровске выпало 27 мм, в Синельниково 33 мм, в Харькове 32 мм, что составляет от 40% до 60% месячной нормы.



В Харькове с начала мая сумма осадков уже в полтора раза превысила норму. В Киеве ночью дождя не было, но он на подходе, умеренный. В итоге сумма осадков с начала мая в столице Украины будет превышена почти в два раза. / meteonovosti.ru /



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