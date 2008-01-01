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Новости погоды


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В Оренбургской области сохранится жаркая погода


ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 28 мая

  В Оренбургской области, под присмотром антициклона, сформировался очаг аномального тепла, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 4-6, а местами и на 8 градусов.

Накануне, 27 мая в областном центре - Оренбурге - был обновлен абсолютный максимум температуры, который теперь составляет 35.4, что выше предыдущего на 1.2 градуса, продержавшегося с 1957 года.

Последние дни уходящего мая и начало лета в Оренбургской области обещают быть жаркими, среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 8-10 градусов.

Что касается дождей, они будут перепадать, но небольшие и местами, а это значит, что в области сохранится высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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