Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Красноярском крае проливные дожди сменились заморозками
ИА "Метеоновости" / 13:42 Четверг, 28 мая
Накануне, 27 мая, на Красноярск обрушились очень сильные дожди, и за сутки вылилось рекордное количество 33,8 мм, что и стало абсолютным максимумом для этого дня, прежний составлял 26,4 мм.
После прохождения атмосферного фронта, с юга распространился гребень антициклона. В ночь на 28 мая в Красноярском крае, в Хакасии и Тыве в условиях малооблачной погоды воздух прихватил заморозок до -2 градусов. До конца мая в центральных и южных районах Красноярского края, под опекой антициклона, в ночные и ранние утренние часы воздух местами будут прихватывать заморозки. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения