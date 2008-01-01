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Новости погоды


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В Красноярском крае проливные дожди сменились заморозками


ИА "Метеоновости" / 13:42 Четверг, 28 мая

  Накануне, 27 мая, на Красноярск обрушились очень сильные дожди, и за сутки вылилось рекордное количество 33,8 мм, что и стало абсолютным максимумом для этого дня, прежний составлял 26,4 мм.

После прохождения атмосферного фронта, с юга распространился гребень антициклона. В ночь на 28 мая в Красноярском крае, в Хакасии и Тыве в условиях малооблачной погоды воздух прихватил заморозок до -2 градусов. До конца мая в центральных и южных районах Красноярского края, под опекой антициклона, в ночные и ранние утренние часы воздух местами будут прихватывать заморозки. / meteonovosti.ru /
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