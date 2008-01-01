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Обновленные данные о состоянии Эль Ниньо / Ла Нинья

ИА "Метеоновости" / 14:53 Четверг, 28 мая



Согласно данным Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), тропическая часть Тихого океана является Эль Ниньо нейтральной с июля 2019 года. Значения температуры воды близкие к критерию выше средних для поверхности моря наблюдались с октября 2019 года по апрель 2020 года, после чего температура вернулась к почти средним уровням. Текущие наблюдения показывают, что температура подповерхностных вод в тропической части Тихого океана ниже среднего уровня, что свидетельствует о возможности дальнейшего снижения температуры поверхности моря и некоторой вероятности приближения к пороговым значениям Ла-Ниньи во второй половине 2020 года.



Модельные прогнозы и экспертные заключения указывают на 60% вероятность сохранения нейтральных условий в течение июня-августа 2020 года, в то время как для Ла Ниньи этот показатель составляет 30%, а для Эль Ниньо - 10%. В период с сентября по ноябрь 2020 года шансы на нейтральные условия составляют 50%, для Ла Ниньи - 40%, для Эль Ниньо - 10%. Отклонения температуры поверхности моря от средней на востоке центральной части Тихого океана, скорее всего, будут находиться в диапазоне от -0,6 до +0,3 градуса Цельсия в июне-августе 2020 года, от -0,9 до +0,1 градуса в сентябре-ноябре 2020 года. / meteonovosti.ru /



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