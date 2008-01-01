

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:06 Пятница, 29 мая



Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов .



Ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха поднимется до 18..20 градусов в столице и 15..20 по области. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня около 70%.



В Москве и области атмосферное давление окажется ниже нормальных значений, кислородный режим благоприятный. Для большинства не метеозависимых людей такая погода не является нагрузочной и не может спровоцируют обострения имеющихся заболеваний.



Однако, для лиц с психологическими дискомфортом и проявлениями переутомления, страдающих артериальной гипертензией, вегетососудистой дистонией, мигренью и др. внешним фактором способным негативно сказаться на самочувствии, привести к обострению может стать неустойчивый геомагнитный фон. Следует контролировать артериальное давление, не допускать его резких "скачков" и принимать гипотензивные средства назначаемые врачом, при появлении головных болей или болей в области сердца необходимо также принять лекарство. Помогут и различные домашние методы ( горчичники на шейно- затылочную область или самомассаж, контрастный душ с температурой 28-38 градусов, растительные успокаивающие препараты).



Магнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



