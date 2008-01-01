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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:36 Пятница, 29 мая



Тепло, заглянувшее на московскую землю, отступает. Причиной тому - выход южного циклона, который грозит залить дождями. При облачной погоде максимальная температура воздуха 29 мая не превысит 18..20 градусов.



Но в 2007 году в этот день в Москве воздух разогревался до рекордных значений, 32.5 градуса, что и стало абсолютным максимумом не только суток, но и месяца. В позапрошлом веке, в ранние утренние часы 1895 года воздух прихватывал заморозок до -1.3 градуса.



В 2015 году на город обрушился сильный ливень, выпало 26.1 мм, немногим более 50% от месячной нормы, которая составляет 51 мм.



В прошлом, 2019 году, этот день был жарким: ночью 18.4, днем 29.4 градуса, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 7.5 градусов; и ни капли дождя. / meteonovosti.ru /



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