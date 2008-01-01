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Новости погоды
Тропический ливень обрушился на Москву
ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 29 мая
Около 6 утра 29 мая Москва оказалась в зоне теплого фронта южного циклона. За 3 часа сильного ливня на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков. Ливни такой интенсивности можно назвать тропическими.
Самые интенсивные дожди наблюдались в Северо-восточном административном округе, до 23 мм. В Зеленограде выпало 21 мм, в Западном и Северо-западном округе до 19 мм. На ВДНХ за 3 часа выпало 15 мм. В центре города дождя было меньше, 12 мм, а на юге столицы дождь был небольшим.
В Подмосковье самые сильные дожди обрушились на западную половину.В Можайске выпало 28 мм, в Волоколамск 23 мм, в Наро-Фоминске и Новом Иерусалиме по 19 мм. / meteonovosti.ru /
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