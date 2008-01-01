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Новости погоды


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В выходные в Санкт-Петербурге немного похолодает


ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 29 мая

  В начале этой недели температура в находящемся на восточной периферии антициклона Санкт-Петербурге вошла в привычные климатические рамки и даже превысила средние многолетние значения. А накануне и во время празднования Дня города (27 мая) погода сделала приятный подарок соскучившимся по теплу петербуржцам: небо почти полностью очистилось от облаков, солнышко пригрело и столбики термометров показали +23. Так тепло не было с начала весны, в город заглянуло настоящее лето! Ну как в таких условиях, да к тому же во время праздника, соблюсти режим самоизоляции?

В выходные антициклон переберется на Скандинавский полуостров и начнет понемногу закачивать холодный воздух с Баренцева моря на северную половину европейской территории России. Город на Неве этот процесс затронет вскользь, но все-таки станет немного прохладнее - ночью +6:+9, днем +16:+19. Осадков не ожидается, однако с юга начнет поджимать черноморский циклон, усилится северо-восточный ветер. В воскресенье, 31 мая, возможны порывы до сильного. / meteonovosti.ru /
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