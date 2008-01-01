|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди в центре России сохранятся
ИА "Метеоновости" / 10:08 Пятница, 29 мая
Первую порцию дождей южный циклон уже вылил. За вторую половину ночи 29 мая в Московской области впало до 28 мм осадков, в Калужской до 20 мм, в Брянской до 19 мм. На северные области Центрального района зона сильных осадков пока не добралась, дожди здесь начнутся днем 29 мая.
В течение дня 29 мая сильные дожди, 20 мм-30 мм пройдут на большей части Центрального района. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.